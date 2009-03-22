Брюс Вілліс одружився з молодою копією колишньої дружини (фото)

54-річний актор Брюс Вілліс в неділю одружився з 32-річною моделлю Еммою Хемінг, передає Agence France-Presse.

Як розповів представник актора, на церемонії, що пройшла на одному з островів Карибського басейну, були присутні колишня дружина Вілліса Демі Мур та три їх доньки, а також новий чоловік Мур Ештон Катчер.

Про очікуване весілля стало відомо у четвер, хоча тоді представники Вілліса відмовлялися давати коментарі з цього приводу. Хемінг, нагадує агентство, відома, зокрема, участю в рекламній кампанії нижньої білизни "Victoria`s Secret".

Вілліс і Мур одружилися 1987 року, а розлучилися в 2000-му. У них три доньки - 20-річна Румер (Rumer), 17-річна Скаут (Scout) і 15-річна Таллула Белль (Tallulah Belle). Колишнє подружжя підтримує дружні стосунки.

Лента.ру