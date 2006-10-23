Черновецький запровадив телефонну лінію для тих, кому холодно

У неділю, 22 жовтня, завершено підключення житла Києва до теплопостачання.

Як повідомляється на офіційному сайті АЕК “Київенерго”, станом на 6.00 23 жовтня у місті дня підключено 12 тис. 467 споживачів (78,1 %). Завершено пуск тепла в житлові будинки всіх форм власності. Подача теплоносія відбувається у адміністративні будинки та об`єкти соціально-побутової сфери – на цей момент охоплено 1 тис. 328 споживачів (28,3%).

За даними компанії, відмовляються від підключення 2 лікувальні заклади столиці. Усуваються пошкодження у дитячому садку та будинку дитячої творчості у Шевченківському районі. Причини не пояснюються.

У свою чергу заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС, як повідомляє прес-служба КМДА, закликає киян, у яких квартира, можливо, залишається без обігріву, поцікавитися у працівників власного ЖЕКу, чому відсутнє опалення. У разі подальшої відсутності опалення кияни можуть звернутися зі скаргою за телефоном «CALL-центру»: 051.