Японець двічі потрапив під ядерні вибухи

Японець Цутому Ямагучі визнаний єдиною людиною в світі, яка двічі пережила ядерний вибух, повідомляє The Mainichi Daily News. Сертифікат, який це засвідчує, був вручений 93-річному Цутомо 23 березня владою префектури Нагасакі.

6 серпня 1945 року, коли бомбардувальник США скинув на Хіросіму ядерну бомбу, Цутому Ямагучі перебував у цьому місті в діловій поїздці як інженер компанії "Міцубісі". Потрапивши до зони вибуху він одержав опіки лівої сторони тіла. Поспішаючи наступного дня на поїзд, щоб виїхати з міста, Цутому пройшов за два кілометри від епіцентру вибуху і одержав опромінення залишковою радіацією.

Інженер повернувся до рідного Нагасакі напередодні 9 серпня, коли американці скинули на це місто другу атомну бомбу. У пошуках своїх рідних 13 серпня Цутому знову опинився поряд з епіцентром вибуху, одержавши ще одну сильну дозу радіації.

Після закінчення війни японцеві був наданий статус особи, яка пережила ядерні удари по Хіросімі і Нагасакі. Проте в 1960 році при заміні його документів запис про перебування в Хіросімі в момент вибуху не був внесений до нового свідоцтва.

Цутому вже звертався раніше до влади з проханням відновити запис, проте чиновники відмовилися зробити це, оскільки, за їх словами, новий запис все одно не дав би інженерові додаткових пільг.

19 січня 2009 року Цутому подав нове прохання, у відповідь на яке йому вручили сертифікат. Як вважає Цутому Ямагучі, одержаний ним документ служитиме нагадуванням наступним поколінням про жахи атомних бомбардувань, під час яких загинули близько 210 тисяч людей.

Лента.ру