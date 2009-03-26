Черномирдін: у Брюсселі глухий із сліпим підписали папір

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН критично оцінює декларацію України та Європейського Союзу про модернізацію української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми не дуже розуміємо, що підписали. Якщо ви хочете моєї думки, у мене таке враження, що як ніби глухий зі сліпим сіли й підписали папери, абсолютно не розуміючи, про що підписали», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН, додавши, що «спочатку треба розібратися».

В.ЧЕРНОМИРДІН також зазначив, що газотранспортна система будувалася для єдиної держави. «Зараз ми опинилися в різних державах, але система залишилася одна, й її просто так ділити не можна», - зазначив посол.

Відповідаючи на зауваження про те, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Росія братиме участь у модернізації української ГТС, В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив: «Для нас винятків робити не треба. Нас нікуди не треба запрошувати. Це система, яка повинна працювати стабільно й надійно, а те що тут вигадують фокуси різні, ми цього не розуміємо».

Як повідомлялося, 23 березня на конференції в Брюсселі Україна підписала з Євросоюзом спільну декларацію про модернізацію газотранспортної системи.

У відповідь російська делегація залишила інвестиційну конференцію, заявивши, що Росію, по суті, виключили з обговорення цього важливого питання.

Сьогодні в Японії прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила, що Росія візьме участь у модернізації та реконструкції української газотранспортної системи.

Разом із тим, сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО заявив, що підписана 23 березня в Брюсселі декларація про модернізацію української газотранспортної системи є недружнім кроком по відношенню до Росії з боку України та ЄС.