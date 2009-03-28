Морський музей на базі підводного човна буде в Києві, а не в Херсоні

Морський музей на базі підводного човна СС-310 буде створено у Києві, а не в Херсоні.

Про це УНІАН заявив президент Міжнародного благодійного фонду “Славутич” Юрій ГУСЄВ, коментуючи, зокрема, розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації Бориса СІЛЕНКОВА від 19 березня 2009 року про створення музею на базі підводного човна СС-310 у Херсоні, а не в Києві, як це заплановано.

”Голова Херсонської обласної державної адміністрації може видавати які завгодно розпорядження. Цей підводний човен приватизований і є власністю Міжнародного благодійного фонду “Славутич”. А передача цього човна фонду була здійснена відповідним урядовим розпорядженням від 2001 року”, - прокоментував рішення херсонського губернатора Ю.ГУСЄВ, додавши, що спроби забрати цей підводний човен з боку херсонської влади вже були.

Президент фонду “Славутич” також повідомив, що на сьогодні процес створення військово-морського музею на базі підводного човна у Києві на Рибальському острові відбувається за планом.

“Сподіваємося відкрити музей до чемпіонату Європи з футболу 2012 року”, - зазначив Ю.ГУСЄВ.

У свою чергу голова Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників, колишній командир атомного підводного човна Олександр КУЗЬМІН повідомив, що 28 березня у Херсоні відбудеться конференція ветеранів-підводників України, на якій, окрім іншого, розглядатиметься питання створення військово-морського музею в Києві.

Він також зазначив, що на сьогодні вже створено проект спеціальних понтонів, на яких підводний човен переправлять Дніпром з Херсона до Києва.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 1990-х українські ветерани-підводники звернулися до Президента Росії з проханням передати фонду виведений з бойового складу Чорноморського флоту РФ підводний човен СС-130, на базі якого можна було б створити військово-морський музей.

Це прохання було задоволено, і у 2000 році благодійний фонд “Славутич” прийняв цей човен, який перешвартували із Севастополя на Херсонський суднобудівний завод.

На сьогодні після отримання необхідних дозволів від київської влади відпрацьовується проектна документація майбутнього музею, який планується створити в комплексі із 22-поверховою офісною будівлею на Рибальському острові.