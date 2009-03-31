СБУ розкрила конкурента Укртелекому

У Львові викрито працівника держпідприємства, який у власній квартирі створив підпільну телефонну станцію

Львів. 30 березня. УНІАН. Співробітники СБУ у Львівській області виявили у приватній квартирі посадовця одного з державних підприємств підпільну телефонну станцію, яка в обхід мережі «Укртелекому» забезпечувала одночасну роботу 124 телефонних з‘єднань з-за кордону в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області.

«Співробітники СБУ припинили діяльність потужного незаконного каналу міжнародного зв’язку, функціонування якого завдавало національному оператору зв’язку до 2 млн. грн. збитків на рік. Обладнання, що застосовувалось для зміни міжнародного трафіку, було вилучено у приватному помешканні посадовця інформаційно-статистичного центру одного з державних підприємств Львівщини», - повідомляє прес-центр УСБУ.

Співробітники СБУ вилучили у службовця спеціальні модеми, потужний комп’ютерний сервер та телекомунікаційне обладнання, яке забезпечувало одночасну роботу 124 телефонних з’єднань з-за кордону в Україну. За даними фахівців, використання вилученого обладнання давало змогу отримувати міжнародний телефонний виклик з деяких країн Західної Європи та СНД в обхід мережі ВАТ «Укртелеком».

Стосовно посадовця слідчим відділом УСБУ у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Як повідомляє прес-центр, за останні два роки це вже третій факт виявлення співробітниками СБУ незаконного каналу міжнародного телефонного зв’язку. Раніше у Львові було виявлено комерційні структури, які надавали незаконні послуги зв’язку між Україною, країнами Західної Європи та країнами Північної Америки.