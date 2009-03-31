Приходько з'явиться на Євробаченні в чотирьох образах

Українська співачка Анастасія Приходько зняла кліп на пісню "Мамо", з якою в травні представлятиме Росію на конкурсі "Євробачення-2009", повідомляє РІА “Новости” з посиланням на прес-службу Першого каналу.

Як наголошується в прес-релізі, в кліпі, знятому в Києві, за три хвилини відбудеться зміна усіх часів року. Декорації оживатимуть, а образи співачки змінюватимуться - Приходько з`явиться в чотирьох різних образах, які символізують осінь, зиму, весну і літо.

В одній із сцен відеокліпу в кадрі з’являться відразу дві Приходько, одна з яких ворожить на судженого, а інша - в дзеркалі повторює її рухи.

Один з ключових образів у кліпі Анастасії Приходько - образ нареченої. За задумом режисера кліпу Алана Бадоєва, співачка буде одягнена у фату, яку у фіналі розірве на клапті. Фата нареченої розсиплеться і перетвориться на сніг.