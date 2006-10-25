Міністрові Гриценку на день народження подарували вудку і корабель

Сьогодні міністр оборони України Анатолій Гріценко святкує своє 49-річчя. Хто привітав міністра, які подарунки він одержав і як збирається святкувати VIP дізнатися в найближчому оточенні Анатолія Степановича.

Як розповіла кореспондентові VIPа дружина міністра Юлія Мостова, сьогодні вранці вона провела разом з чотирма дітьми фотосесію. «Нас фотографував мій брат. А потім ми намовили помічника чоловіка, і той поставив йому на стіл фотографію сім`ї. Мені здається, цей подарунок мав сподобатися».

У сім`ї Гріценків ще немає якихось особливих сімейних традицій святкування днів народжень. Але, за словами Юлії Мостової, минулого року «ми подарували чоловікові фільм. Це був фільм про його роботу, політичне життя, змонтований з шматочків старих фільмів. Його я замовила у Дмитра Чекалкіна, а озвучили фільм професійні актори».

Юлія Мостова зізналася, що святкувати по-сімейному сьогодні не будуть. Цьому є кілька об`єктивних причин. «По-перше дещо похворіли діти, а по-друге у чоловіка напружений графік роботи».

«Гулятимем і вітатимем у суботу. Зберуться родичі, друзі і ми дружно зробимо шашлик».

Анатолія Гриценка встигли вже привітати Президент, Кабінет Міністрів, військова колегія Міноборони, журналісти, - розповів кореспондентові VIPа прес-секретар міністра оборони Андрій Лисенко.

За його словами, сьогодні з цієї нагоди відбудеться урочистий обід для членів військової колегії, а ближче до 17.00 туди під`їдуть друзі і народні депутати.

Також Андрій Лисенко розповів і про подарунки, одержані іменинником. Серед них безліч картин, макетів військової техніки, серед яких і модель флагмана українського флоту - фрегата «Гетьман Сагайдачний», а від профспілки міністрові подарували... вудку.