Телевізори сьогодення – на що звернути увагу під час купівлі

Технології виробництва сучасних телевізорів не стоять на місці. З кожним роком перед глядачами відкриваються нові можливості у сфері візуалізації зображення і «розумного» керування. Тому, щоб обрати девайс відповідної якості та вартості, слід ознайомитись з особливостями новинок.

Тенденції ринку

У 2017 році переважна більшість телевізорів на ринку – це LCD-пристрої з LED-підсвічуванням. Вони складають середньоціновий та бюджетний сегменти, користуються широким попитом у покупців. А ось плазмові моделі лишились у минулому, поступившись місцем OLED-новинкам. Останні тільки набувають популярності і формують сегмент преміальних флагманів.

Новітні технології

Флагмани, виготовлені за OLED-технологією на основі органічних світлодіодів, виробляють компанії LG, Panasonic, Sony. Відмінність дисплеїв преміальних апаратів від звичайних РК-екранів полягає у покращеній яскравості, вражаюче реалістичній передачі кольорів. Остання становить 99% охоплення простору DCI-Р3 і 129% sRGB проти 90% та 114% LCD-дисплеїв відповідно.

Компанія Samsung розробила оригінальні пристрої, виготовлені за технологією QLED на основі металевих квантових точок. За характеристиками яскравості, передачі кольорів ці моделі не поступаються OLED-девайсам конкурентів.

У топових виробах застосовано технологію HDR. Вона збільшує контрастність, покращує передачу кольорів. Зображення стає більш реалістичним.

Сучасні новинки QLED і OLED, а також прогресивні LCD телевізори мають роздільну здатність UHD (4K) 3840х2160 dpi. Але коштують такі моделі недешево. Вартість їх зростає зі збільшенням діагоналі екрану і може сягати до 400 000 гривень. У середньоціновому діапазоні знаходяться LCD-апарати з роздільною здатністю Full HD1920х1080 dpi. А бюджетний сегмент займають HD-девайси 1366х768 dpi.

Більшість сучасних пристроїв оснащена функцією Smart TV. А моделі на андроїд роблять використання «розумного» телебачення ще простішим. Окремі вироби працюють з інтернетом, підтримують обмін контентом з мобільними девайсами за допомогою Wi-Fi з’єднання.

Під час вибору конкретної моделі важливу роль відіграє її дизайн. З кожним роком апарати стають тоншими. Наприклад, на січневій виставці CES 2017 компания LG презентувала OLED-девайс завтовшки 2,6 мм. Вочевидь, такими показниками можуть похизуватись тільки дорогі вироби. Але і серед доступних пристроїв простежується тенденція до зменшення. А ось популярні раніше девайси з вигнутими екранами виходять з моди.

Якої фірми обрати модель

Вибір конкретного пристрою значною мірою залежить від бюджету покупця. Звісно, можна підібрати дешевий виріб маловідомої фірми. Але якість такого апарату відповідатиме його вартості.

Краще обирати девайси надійних брендів. За даними досліджень WitsView лідерами ринку на початку 2017 року стали Samsung, LG, Hisense, TCL, Sony. Але і Panasonic, Philips, Sharp не варто списувати з рахунків

Що у підсумку

Покупцям, котрі шукають високоякісні флагманські девайси, варто звернути увагу на сучасні OLED, QLED і дорогі LCD-моделі. Вдалий вибір – пристрій з роздільною здатністю 4К, технологією HDR, функцією Smart TV. А тим, хто шукає простіші апарати, під’їдуть LED-вироби з роздільною здатністю Full HD або HD.

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