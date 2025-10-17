"Томагавки" спочатку розробляли для доставки ядерної зброї крізь радянську ППО.

Крилаті ракети "Томагавк" на озброєнні України стали б справжнім проривом, і могли б покласти край російському вторгненню - і навіть призвести до краху самого Володимира Путіна. Як пише оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон, ще ніколи в сучасній війні жодна тактична зброя не справляла такого стратегічного, психологічного і фізичного впливу, який може переломити хід гри, як ця крилата ракета.

У чому ексклюзивність "Томагавків"

Як зазначає Бреттон-Гордон, "Томагавк" може долати великі відстані через територію, захищену ППО Росії, і вражати практично будь-яку ціль. На відміну від більшості реактивних крилатих ракет, "Томагавки" від самого початку розробляли для доставки ядерної зброї крізь радянську ППО. Він підкреслює, що величезна кількість "Томагавків" була запущена в атаку проти найрізноманітніших супротивників, часто оснащених російськими системами ППО, і цей досвід було враховано.

"Якби українці змогли знищити хвалені путінські С-400, вони б контролювали власне небо і могли б спрямувати свою зростаючу авіаційну міць на пошарпану армію Путіна. Саме ця тактика розгромила іракську і лівійську армії практично без втрат для їхніх західних супротивників. Вважаю, "Томагавк" в українських арсеналах може означати кінець путінської війни - або навіть кінець самого Путіна, як це було з Саддамом (Хусейном) і (Муаммаром) Каддафі. Sic semper tyrannis (латинський крилатий вислів, який вживався в Європі та інших частинах світу, як епітет або девіз проти зловживання владою - УНІАН)", - пише Бреттон-Гордон.

Крім цього, "Томагавки" могли б продовжити українські удари по російських НПЗ і повністю перекрити нафтові крани Росії, зазначає оглядач.

"Путін, без сумніву, розуміє, що саме нинішня нафтова криза в Росії з більшою ймовірністю призведе до його падіння, ніж будь-які втрати на полі бою. Російський народ, схоже, несприйнятливий до смерті своїх солдатів - імовірно, тому, що Путін щосили намагається перекласти тягар відповідальності на всіх, окрім призовників-етнічних росіян... Але тепер, коли зніжені москвичі не можуть заправляти машини або літати на узбережжя у відпустку через українські атаки, вони, схоже, близькі до повстання і бунту", - пише Бреттон-Гордон.

Він зазначає: Кремль сам фактично відкрито визнає, що одна ця зброя може поставити Росію на коліна, використовуючи всілякі способи, щоб переконати Трампа, щоб той не дарував і не продавав ці ракети українцям. І не дивно, адже "Путін знає, що вона може пробити пролом у його режимі та покласти край його царюванню", підкреслює експерт.

"Якщо президент Трамп хоче остаточно підтвердити свою репутацію великого миротворця і гарантувати собі Нобелівську премію, йому потрібен великий кийок - "Томагавк". Все інше стане катастрофою для України і Європи, а невловима Нобелівська премія миру найближчим часом не з'явиться в Овальному кабінеті", - підсумовує він.

Ракети "Томагавк" для України

Президент України Володимир Зеленський полетів до США для вирішення ключового питання - обговорити з лідером США Дональдом Трампом розширення систем озброєння. При цьому, як писали ЗМІ, на першому місці в списку бажань України перебувають ракети "Томагавк". Київ усе ще очікує на рішення і вважає, що "така зброя може змінити правила гри".

Тим часом президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За словами Трампа, під час розмови Путін намагався відмовити його передавати Україні ракети Tomahawk.

