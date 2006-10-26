ЧП у центрі Києва: без тепла залишилися 16 багатоповерхівок

Вчора о 16-й год. у Шевченківському районі Києва по вул. Великій Васильківській, 8, через порив трубопроводу гарячої води призупинено теплопостачання та подачу гарячої води до 16 дев`ятиповерхових житлових будинків (мешкає близько 2 тис. осіб.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, причина пориву труби діаметром 300 мм - довготривала експлуатація та корозія металу.

В утворену водою під дорожнім покриттям пустоту потрапив легковий автомобіль "Тойота-Авалон", який було піднято комунальною аварійно-рятувальною службою. Постраждалих немає.

До відновлювальних робіт залучено бригади комунальних служб міста. Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у м. Києві.