Відвідувачам перукарні заборонили говорити про політику

Відвідувачам однієї з перукарень міста Крушево у Македонії заборонили розмовляти про політику, повідомляє інтернет-видання BalkanInsight. Таке рішення прийняв власник салону.

Як зазначає Лента.ру, за словами перукаря, у місті, "де все один одного знають" (у Крушево живуть близько 5 тисяч осіб), усі розмови про політику неодмінно закінчуються бурхливими суперечками і сварками.

Нагадаємо, що в країні зараз тривають президентські вибори. Під час першого туру, що пройшов 22 березня, ніхто не зміг набрати більше 50 відсотків. Тепер на президентське крісло претендують кандидат від правлячого правоцентристського блоку Георгій Іванов (він зміг набрати в першому турі близько 35 відсотків голосів) і член соціал-демократичної партії Любомир Фрчковський (він набрав близько 20 відсотків голосів). Голосування пройде 5 квітня.