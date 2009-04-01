У Криму відкриють музей ослів

4 квітня в Бахчисарайському районі Криму планується відкрити музей ослів. Він стане першим у Криму.

Виставку створять на території ферми «Диво-ослик» у Бахчисарайскому селі Залісне.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор ферми Іван ПОМОГАЛОВ, як експонати в музеї будуть представлені підкови, вози, інформаційний матеріал про історію ослів у Криму, казки, героями яких були ослики, а також подарунки, які дарували фермі її відвідувачі.

«Усе це ми виставимо просто неба. Через кризу ми не змогли підготувати приміщення», - повідомив І.ПОМОГАЛОВ.

А вже в травні планується перенести експонати в приміщення.

Ферма «Диво-ослик» - перша осляча ферма в Криму. Зараз там живе більше 50-ти осликів. У 2008 році в селі Залісне встановили перший в Україні пам`ятник ослу.