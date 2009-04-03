Сомалійську берегову охорону прийняли за піратів

Сомалійські сили безпеки захопили після перестрілки два грецькі риболовецькі судна, повідомило агентство Reuters.

Влада звинуватили їх в незаконному промислі в територіальних водах Сомалі.

"Ми хотіли з`ясувати законність цих суден, але з нашим наближенням вони відкрили вогонь", - цитує агентство голову берегової охорони регіону Пунтланд Абдівелі Алі.

За словами голови берегової охорони, один сомалійський солдат був поранений.

У міністерстві торгового флоту Греції РІА “Новости” не змогли підтвердити цю інформацію.