Сомалійську берегову охорону прийняли за піратів
06:00, 03 квітня 2009Разное
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Один солдат поранений у перестрілці
Сомалійські сили безпеки захопили після перестрілки два грецькі риболовецькі судна, повідомило агентство Reuters.
Влада звинуватили їх в незаконному промислі в територіальних водах Сомалі.
"Ми хотіли з`ясувати законність цих суден, але з нашим наближенням вони відкрили вогонь", - цитує агентство голову берегової охорони регіону Пунтланд Абдівелі Алі.
За словами голови берегової охорони, один сомалійський солдат був поранений.
У міністерстві торгового флоту Греції РІА “Новости” не змогли підтвердити цю інформацію.
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