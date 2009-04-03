До літа в Києві можуть розпродати всі пляжі?

Всеукраїнське товариство охорони природи заявляє про загрозу ліквідації київських пляжів.

Як передає портал «Комсомольской правды», виявляється, в розпорядженні Київської міської державної адміністрації про підготовку місць відпочинку міста до літнього сезону відсутнє поняття пляж, як таке.

При цьому комунальне підприємство "Плесо", яке займається охороною, утриманням і експлуатацією внутрішніх водойм Києва та прибережних пляжів і зон відпочинку вже скоротило 133 посади, які заповнювалися в період літнього сезону.

Крім того, 31 березня гендиректор «Плесо» Євген СМИКУН видав наказ про скорочення ще 266 осіб, а також ліквідовував усі пляжні господарства Києва (всього 27 одиниць).

Співробітники підприємства "Плесо" й громадські організації в 2008-2009 роках зверталися і до силових структур, і до парламенту з проханням відреагувати на дії КМДА і комунальних підприємств Києва стосовно міських пляжів, але безрезультатно.

Голова Київської міської організації природоохоронного товариства, колишній керівник «Плесо» Микола ЩЕПЕЦЬ пояснює дії КМДА і "Плесо" з ліквідації пляжів їхнім наміром продати території, які займають зараз прибережні зони відпочинку, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року київська влада заявила про намір відкрити в столиці до кінця року 12 нових пляжів і зон відпочинку.