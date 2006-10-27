У ялтинському кінотеатрі згоріло двоє людей
08:30, 27 жовтня 2006Разное
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Площа пожежі - близько 500 кв. м
Сьогодні о 3.50 у Ялті в кінотеатрі "Сатурн" виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 ліквідація пожежі тривала. До гасіння вогню залучено сім відділень Державної пожежної охорони. Площа пожежі - близько 500 кв. м. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України у Криму.
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