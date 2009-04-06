Чоловік застрелив п'ятьох своїх дітей, дізнавшись про зраду дружини
22:38, 06 квітня 2009Разное
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Місце трагедії – штат Вашингтон
У США чоловік застрелив п`ятьох своїх дітей і покінчив життя самогубством, після того, як дізнався про зраду дружини, передає Associated Press .
Як повідомили представники поліції м.Оберн (штат Вашингтон), 34-річний Джеймс Гаррісон застав дружину з іншим чоловіком. Після повідомлення жінки, що до чоловіка вона не повернеться, Дж.Гаррісон відправився додому, де розстріляв п`ятьох своїх дітей, яким було від 7 до 16 років. Після цього застрелився сам.
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