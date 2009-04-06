Чоловік застрелив п'ятьох своїх дітей, дізнавшись про зраду дружини

У США чоловік застрелив п`ятьох своїх дітей і покінчив життя самогубством, після того, як дізнався про зраду дружини, передає Associated Press .

Як повідомили представники поліції м.Оберн (штат Вашингтон), 34-річний Джеймс Гаррісон застав дружину з іншим чоловіком. Після повідомлення жінки, що до чоловіка вона не повернеться, Дж.Гаррісон відправився додому, де розстріляв п`ятьох своїх дітей, яким було від 7 до 16 років. Після цього застрелився сам.