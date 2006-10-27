Незаперечний приклад справжнього чоловіка (5 фото)

Мільйон чоловіків зі всього світу вибрали найбільш мужніх чоловіків року, що минає, повыдомляє Корреспондент. Причому учасники голосування повинні були не просто віддати свій голос найбільш гідному, на їх думку, кандидата, але і пояснити, чому саме цей представник сильної статі є найбільш гідним.

Респонденти вибирали кращого за трьома основними параметрами: цілісність особистості, привабливість і розум.

Ідея провести подібне опитування виникла в кінці літа 2006 року, і спочатку в списку значилося більше 15 тис. претендентів. Перший тур голосування відсіяв 14 900 з них, а у фінал вишли тільки 49 "справжніх чоловіків", які потім були виставлені в порядку, який вибрали відвідувачі онлайн-видання AskMen .

У голосуванні за право називатися справжнім чоловіком цього року переміг улюбленець жінок актор Джордж Клуні. Саме його назвали прикладом справжнього чоловіка, що має шарм, розум і цілісність натури.

Слідом за Клуні йде наречений співачки Бейонс Ноулс реп-виконавець Джей Зі. На третьому місці британський підприємець і мультимільйонер, засновник компанії Virgin Річард Бренсон, який підкорив не тільки жінок, але й чоловіків своїми пригодами: він перелетів Тихий океан на повітряній кулі і швидше за всіх перетнув Ла-Манш автомобілем-амфібією.

Четвертий рядок займає велосипедист Ленс Армстронг, а замикає п`ятірку лідерів американський дизайнер Том Форд.

За ним іде виробник фільмів Джері Брукхаймер, сьомий рядок у актора Джоні Деппа (його вважають найбільш зразковим сім`янином), на восьмому - футболіст Девід Бекхем (за суспільну діяльність і відкриття Академії Бекхема, де він особисто тренує дітей, охочих почати кар`єру на футбольному полі). Замикають десятку забудовник хмарочосів у Флоріді Хорхе Перез і колишній президент США Білл Клінтон, якого відзначили за особистий внесок у поліпшення життя американців і участь в боротьбі з наслідками урагану "Катріна".

До речі, Клінтон виявився не єдиним колишнім главою держави. Компанію йому в рейтингу складає екс-прем`єр Італії Сильвіо Берлусконі (26-е місце). Найбагатшу людину Апеннін відзначили за те, що "мільйони чоловіків мріють прожити таке ж життя, яке було і є у Сильвіо".

На 13-му місці опинився знаменитий гольфіст Тайгер Вудс, на 27-му - рокер і, напевно, найвідоміший захисник Африки соліст U2 Боно, на 29-ій позиції - співзасновник комп`ютерної компанії Apple Стів Джобс. 36-ий рядок належить обранцю Демі Мур актору Ештона Катчера. Читачі вибрали його за успіхи в бізнесі і доброчинну діяльність.

Інший американський актор, Бен Аффлек, опинився на 42-му місці завдяки таланту письменника і зацікавленості у політиці, як відзначили ті, хто голосували. На 46-му місці режисер Мартін Скорсезе. Також в хіт-парад потрапили гонщик Міхаель Шумахер, колишній бойфренд Брітні Спірс, Джастін Тімберлейк та її чоловік Кевін Федерлайн.

Українців у списку не виявилося.