Американські вчені стверджують, що знайшли ліки від раку

У США вчені винайшли спосіб впливати на клітини, вражені раком, не заподіюючи при цьому шкоди здоровим. Про це йдеться в доповіді, опублікованій групою з восьми вчених різних медичних інститутів США.

Як повідомляє РІА «Новости», у доповіді говориться, що вчені сполучали наночастки і високу дозу препарату, що традиційно використовується при хіміотерапії. При ін`єкції ці наночастки починали діяти безпосередньо на ракові клітини і не зачіпали здорові. Як наголошується в дослідженні, у піддослідних мишей, яким вводився препарат, пухлина значно зменшилася і всі вони залишилися живі.

"Одна ін`єкція наших наночасток повністю викоренила пухлину у п`яти із семи мишей. У двох, порівняно з контрольною групою, спостерігалося значне зменшення пухлини", - зазначив один із авторів дослідження доктор Омід ФАРОКЗАД (Omid Farokhzad) з медичної школи Гарварду.