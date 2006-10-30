Загинув чоловік, на якого обвалився рекламний щит

В Одесі впав рекламний щит - один 28-річний чоловік загинув і ще один такого ж віку тяжко травмований.

Як повідомляє “5 канал”, частина двометрової бетонної огорожі з рекламою впала через сильний вітер.

За даними МНС України, щити не були закріплені належним чином. Зокрема, було відсутнє спеціальне кріплення в землі. Натомість, рекламні конструкції були прилаштовані лише до паркану.

Представники залізниці, яким належить огорожа, поки що не коментують інцидент. На місце події також не прибули і представники рекламної компанії, яка володіє щитами.