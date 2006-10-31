У центрі Києва горів житловий будинок

У центрі столиці більш як дві години гасили пожежу, яка виникла в чотириповерховому житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, о 6 годині 52 хвилини в оперативно-координаційний центр Головного управління МНС м.Києва надійшло повідомлення – горить квартира в житловому будинку по вул.Гончара, 47а. Через лічені хвилини на місці події були перші підрозділи столичних рятувальників. Чотириповерховий житловий будинок старої забудови весь був оповитий густим димом. І дим, і вогонь по дерев`яних перегородках дуже швидко розповсюджувалися і набирали сили. Пожежі було присвоєно підвищений ранг – «Пожежа 2» і до місця події почали стягуватись додаткові сили і техніка МНС міста Києва.

Одночасно з різних боків за допомогою спецтехніки почалася евакуація людей. 14 людей врятували за допомогою автодрабин. Начальник караулу 2-ї пожежної частини Шевченківського району старший лейтенант Юрій САЛІЄНКО сходами спустив трьох людей – хлопця і його сестру з 4-річною дочкою. Одночасно з іншого боку декілька рятувальників обв`язавши рятувальною мотузкою 83-річного дідуся спустили його з четвертого поверху. Літній чоловік не постраждав.

Усього, завдяки сміливим діям столичних МНСників було врятовано 18 людей, з них – четверо дітей.

Під час пожежі двоє людей постраждали - 80-річна жінка, в квартирі якої розпочалася пожежа, одержала незначні різані рани, а у ще однієї жінки стався гіпертонічний криз.

Локалізувати пожежу вогнеборцям вдалося о 8 годині 50 хвилин, а повністю ліквідовувати лише о 9.20. Для ліквідації було задіяно особовий склад Головного управління МНС міста Києва з 9 пожежно-рятувальних частин на 18 одиницях основної і спеціальної техніки.

Зараз адміністрація району розглядає питання про розселення мешканців із згорілого будинку, оскільки будинок став непридатний для подальшого проживання.