Магнітні бурі - розклад на листопад

5 листопада, неділя - 15.00-20.00

12 листопада, неділя - 17.00-21.00

13 листопада, понеділок - 5.00-12.00

20 листопада, понеділок - 17.00-20.00

23 листопада, четвер - 2.00-5.00

27 листопада, понеділок - 12.00-15.00

28 листопада, вівторок - 7.00-10.00

Оскільки перечікувати магнітну бурю вдома неможливо, дотримуйтеся кількох правил:

1. Виключіть алкоголь, фізичні вправи: це завелике навантаження для серця і судин, яким і так несолодко під час магнітної бурі.

2. У дні магнітних штормів в крові підвищується рівень холестерину, тому намагайтеся не є жирного і солодкого.

3. Люди з хронічними хворобами серця повинні тримати під рукою звичні перевірені ліки.

4. Якщо немає протипоказань, приймайте аспірин: він розріджує кров, яка в дні магнітних бурь загусає.

5. Тим, хто страждає в ці дні нервозністю, тривогою, безсонням, допоможуть прості заспокійливі: валеріана, настоянка піону

Газета "Сегодня”