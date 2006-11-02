Магнітні бурі - розклад на листопад
Приймайте аспірин, не їжте солодкого, виключіть алкоголь і фізичні навантаження
5 листопада, неділя - 15.00-20.00
12 листопада, неділя - 17.00-21.00
13 листопада, понеділок - 5.00-12.00
20 листопада, понеділок - 17.00-20.00
23 листопада, четвер - 2.00-5.00
27 листопада, понеділок - 12.00-15.00
28 листопада, вівторок - 7.00-10.00
Оскільки перечікувати магнітну бурю вдома неможливо, дотримуйтеся кількох правил:
1. Виключіть алкоголь, фізичні вправи: це завелике навантаження для серця і судин, яким і так несолодко під час магнітної бурі.
2. У дні магнітних штормів в крові підвищується рівень холестерину, тому намагайтеся не є жирного і солодкого.
3. Люди з хронічними хворобами серця повинні тримати під рукою звичні перевірені ліки.
4. Якщо немає протипоказань, приймайте аспірин: він розріджує кров, яка в дні магнітних бурь загусає.
5. Тим, хто страждає в ці дні нервозністю, тривогою, безсонням, допоможуть прості заспокійливі: валеріана, настоянка піону
Газета "Сегодня”