Через 50 років у світі може взагалі не залишитися риби
Застерігає авторитетна група вчених
Авторитетна група вчених застерегла, що через 50 років у світі може взагалі не залишитися риби.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, висновки учених про наслідки людської діяльності опубліковано в журналі "Science".
Вчені кажуть, що в третині рибних басейнів світу стрімко впали запаси риби, і ця тенденція поширюється.
Звіт науковців стверджує, що зникнення риби ставить під загрозу також берегові екосистеми і якість води.
Британський міністр екології Бен БРЕДШОУ окреслив загрозу світовим запасам риби як другий найбільший виклик, перед яким постало людство, - після кліматичних змін.
У той таки час вчені у звіті зауважують, що зараз ще не пізно зупинити тенденцію винищення риби. Для цього потрібно створити морські заповідники і розширити зони, де вилов риби заборонений.