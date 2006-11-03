Авторитетна група вчених застерегла, що через 50 років у світі може взагалі не залишитися риби.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, висновки учених про наслідки людської діяльності опубліковано в журналі "Science".

Вчені кажуть, що в третині рибних басейнів світу стрімко впали запаси риби, і ця тенденція поширюється.

Звіт науковців стверджує, що зникнення риби ставить під загрозу також берегові екосистеми і якість води.

Британський міністр екології Бен БРЕДШОУ окреслив загрозу світовим запасам риби як другий найбільший виклик, перед яким постало людство, - після кліматичних змін.

У той таки час вчені у звіті зауважують, що зараз ще не пізно зупинити тенденцію винищення риби. Для цього потрібно створити морські заповідники і розширити зони, де вилов риби заборонений.