Національна телерадіокомпанія отримала лист з невідомим порошком

У Шевченківському районі міста Києва в приміщенні канцелярії Національної телерадіокомпанії України (вул. Хрещатик, 36) під час перегляду поштових листів виявлено конверт, надісланий з Алжирської Народної Демократичної Республіки, з невстановленим порошком.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, конверт вилучено для дослідження.