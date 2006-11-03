Національна телерадіокомпанія отримала лист з невідомим порошком
13:14, 03 листопада 2006Разное
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Конверт надійшов з Алжиру
У Шевченківському районі міста Києва в приміщенні канцелярії Національної телерадіокомпанії України (вул. Хрещатик, 36) під час перегляду поштових листів виявлено конверт, надісланий з Алжирської Народної Демократичної Республіки, з невстановленим порошком.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, конверт вилучено для дослідження.
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