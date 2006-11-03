У Польщі тривають пошуки винних у підпалі української школи.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар польського зовнішньополітичного відомства Анджей САДОШ, про це йшлося під час зустрічі віце-міністра закордонних справ Польщі Павела КОВАЛЯ з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща Олександром МОЦИКОМ.

За словами А.САДОША, віце-міністр закордонних справ Польщі запевнив О.МОЦИКА, що польська сторона докладе всіх зусиль для швидшого розслідування факту підпалу школи з українською мовою навчання у Бартошицях Вармінсько-Мазурського воєводства і акту вандалізму над пам’ятником Тарасу Шевченку в Білому Борі Західно-Поморського воєводства.

Об’єднання українців у Польщі вже звернулося до міністра внутрішніх справ Людвіка ДОРНА з проханням термінового розслідування актів вандалізму, спрямованих проти українців в Польщі. За словами керівника Об’єднання українців у Польщі, старости щецінецького повіту Володимира ФІЛЯ, ще не відомо, чи це хуліганський випад, чи політичний, цією справою займається поліція і вона вже має певні сліди. У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі у свою чергу запевнили, що поліція по-особливому сприймає випадки не дотримання прав національних меншин у Польщі і докладе усіх зусиль для успішного розслідування подібних випадків.