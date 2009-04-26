ДТП під Києвом: загинули 4 людини

Вчора о 20.53 у Київській області біля селища Димер на автошляху Київ – Іванків сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Honda” та „ВАЗ-2110”, внаслідок чого загинули 4 людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще п’ятеро з травмами у важкому стані госпіталізовані до Вишгородської райлікарні.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Всього за добу на території України зареєстровано 122 ДТП, у яких загинули 18 і травмовані 153 людини.