ДТП під Києвом: загинули 4 людини
11:46, 26 квітня 2009Разное
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Зіткнулися Honda і ВАЗ-2110
Вчора о 20.53 у Київській області біля селища Димер на автошляху Київ – Іванків сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Honda” та „ВАЗ-2110”, внаслідок чого загинули 4 людини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще п’ятеро з травмами у важкому стані госпіталізовані до Вишгородської райлікарні.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Всього за добу на території України зареєстровано 122 ДТП, у яких загинули 18 і травмовані 153 людини.
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