Одеса отримає приз ПАРЄ за активний розвиток європейських ідеалів
Оприлюднено список лауреатів
Одеса отримає приз Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за активний розвиток європейських ідеалів.
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Постійному представництві України при Раді Європи.
Згідно з повідомленням, сьогодні було оприлюднено список лауреатів Європейської премії.
Одеса, серед інших переможців, отримує “Дошку пошани” – спеціальний приз ПАРЄ.
“У такий спосіб Асамблея відзначила вагомий внесок українського міста в розвиток місцевої та регіональної демократії, побратимських зв’язків з європейськими містами, а також успішну реалізацію важливих ініціатив Ради Європи, зокрема, проведення в 2008 році Тижня місцевої демократії”, - зазначається в Повідомленні.
Європейська премія як спеціальна нагорода ЄС була започаткована у 1955 році. У 1995 році вона була розділена на чотири нагороди (у порядку зростання): “Європейський диплом”, “Прапор честі”, “Дошка пошани” і “Європейська премія.
Одеса вже отримувала “Прапор честі” ПАРЄ в 1998 році.