Хлопчик в котельні гранату знайшов...

У селі Сінокосне Роздольненського району Криму старшокласник приніс в школу бойову гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримського управління МНС, учень хотів показати знайдений боєприпас учителеві.

16-річний школяр виявив гранату в стіні колишньої котельні на території ферми.

"У виявленому предметі шокований викладач впізнав бойову гранату Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни, цілу і будь-якої миті готову вибухнути", - повідомили рятувальники.

150 учнів і викладачів сільської школи було евакуйовано з будинку на безпечну відстань.

Піротехнічна група МНС знищить боєприпас найближчим часом.

З початку року в Україні через спроби самостійно взяти вибухонебезпечні предмети загинули 4 людей, з яких 2 - діти.