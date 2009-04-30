На Львівщині горить шахта: гірників виводять на поверхню

15:07, 30 квітня 2009
Разное
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На місце події прибули рятувальники

У Львівській області на шахті «Степова» (ДП «Львіввугілля», смт Глухів) відбувається евакуація гірників через пожежу.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, пожежа на шахті виникла сьогодні о 12.09 у збійці №17 між головним відкатувальним і конвеєрним штреками пласту М7.

На шахті відбувається евакуація робочої зміни. Постраждалих немає. Прибулі на шахту рятувальники почали ліквідацію пожежі.

 

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