На Львівщині горить шахта: гірників виводять на поверхню

У Львівській області на шахті «Степова» (ДП «Львіввугілля», смт Глухів) відбувається евакуація гірників через пожежу.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, пожежа на шахті виникла сьогодні о 12.09 у збійці №17 між головним відкатувальним і конвеєрним штреками пласту М7.

На шахті відбувається евакуація робочої зміни. Постраждалих немає. Прибулі на шахту рятувальники почали ліквідацію пожежі.