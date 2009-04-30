Донецька ДАІ розкрила близько 300 злочинів

У Донецькій області з початку співробітники Державної автомобільної інспекції розкрили 289 злочинів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

Серед іншого розкрито 70 фактів незаконного перевезення зброї і наркотиків, 10 грабежів, 14 незаконних заволодінь автотранспортом, 13 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 16 крадіжок.

Зокрема, увечері 29 квітня в міліцію надійшло повідомлення дзвінок про те, що в Артемівському районі із застосуванням холодної зброї здійснено напад на водія таксі, внаслідок чого зловмисники заволоділи автомобілем «ВАЗ-21099».

В результаті оперативних заходів співробітники ДАІ протягом декількох годин розшукали автомобіль із зловмисниками і затримали їх. За фактом злочину проводиться розслідування.