Російський екіпаж відбився від піратів дошками і колодами

Сухогруз Boularibank під прапором Антігуа, більшість членів екіпажа якого складають громадяни Росії, зазнав нападу сомалійських піратів в Аденській затоці вранці 28 квітня, але відбив їх атаку підручними предметами, зокрема, дошками і колодами, повідомив у четвер сайт видання "Морський бюлетень - Совфрахт".

На борту судна під час нападу піратів був екіпаж у складі 31 особи, зокрема 23 - громадяни Росії, і 11 пасажирів, серед них англійці, голландці, новозеландці, француз, данець і австралієць.

"Пірати на двох човнах наблизилися до теплохода, обстріляли його з автоматів і зробили два постріли з гранатометів. Капітан почав маневрувати, екіпаж і пасажири, що кинулися на допомогу, розкотили пожежні шланги і почали відбиватися від піратів водою, але потім вирішили відкрити вогонь важчими предметами. У піратів полетіли дошки і колоди, що знаходилися на вантажній палубі для розкріплення палубних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Пірати не зважилися підійти впритул до борту судна, побоюючись потрапити під важкі шматки дерева.

"Суховантаж щасливо пішов від переслідування і нині прямує за призначенням - з Кланга Малайзія на Гулль, Англія", - повідомляє "Морський бюлетень - Совфрахт".

Як наголошується в повідомленні, "представник компанії - менеджера судна заявив з англійським гумором, що зброю проти піратів нарешті знайдено, не треба охорони і інших дурощів, достатньо мати під рукою запас дошок і колод".