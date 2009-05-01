У Луганську на станції очистки води стався витік хлору
13:01, 01 травня 2009Разное
828 0
Постраждав робітник
Близько третьої години ночі 1 травня у Луганську, на станції біологічної очистки ТОВ „Луганськвода”, в приміщенні хлораторної через розгерметизацію на трубопроводі стався витік близько 1 кілограма рідкого хлору.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті цього постраждала 1 людина, яку з діагнозом «отруєння легкого ступеня» госпіталізували. Через дві години підрозділом Державної пожежної охорони МНС та аварійно-відновлюваною бригадою підприємства наслідки витоку ліквідовані. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Причина аварії встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter