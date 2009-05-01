У Луганську на станції очистки води стався витік хлору

Близько третьої години ночі 1 травня у Луганську, на станції біологічної очистки ТОВ „Луганськвода”, в приміщенні хлораторної через розгерметизацію на трубопроводі стався витік близько 1 кілограма рідкого хлору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті цього постраждала 1 людина, яку з діагнозом «отруєння легкого ступеня» госпіталізували. Через дві години підрозділом Державної пожежної охорони МНС та аварійно-відновлюваною бригадою підприємства наслідки витоку ліквідовані. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Причина аварії встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.