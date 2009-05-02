Киянин у Криму зірвався зі скелі
03:31, 02 травня 2009Разное
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Численні травми та шпиталізація...
Житель Києва зірвався зі скелі в ялтинському регіоні Криму, внаслідок чого отримав численні травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався під час сходження на гору групи з трьох киян.
Чоловік впав з висоти 15-20 метрів. «За допомогою альпіністського спорядження потерпілого транспортували крутим скельним рельєфом і передали бригаді «швидкої допомоги», - зазначили в МНС.
Киянина, 1960 року народження, доставлено до Лівадійської лікарні.
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