1 травня в Україні сталося понад 430 аварій

Вчора, 1 травня, в Українi сталася 431 дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ.

У тому числi 5 ДТП скоєно з вини водiїв у нетверезому станi.

В автоаваріях загинули 7 осіб, 114 - поранено.

Зокрема, у селі Пришиб Луганської області в ДТП загинули водій і пасажир скутера, в який врізався автомобіль ВАЗ-21011. 17-річний водій скутера від отриманих тілесних ушкоджень помер в машині „швидкої допомоги”, 15-річний пасажир скутера загинув на місці події .