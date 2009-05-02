1 травня в Україні сталося понад 430 аварій
10:57, 02 травня 2009Разное
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Загинули 7 осіб, 114 - поранено
Вчора, 1 травня, в Українi сталася 431 дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ.
У тому числi 5 ДТП скоєно з вини водiїв у нетверезому станi.
В автоаваріях загинули 7 осіб, 114 - поранено.
Зокрема, у селі Пришиб Луганської області в ДТП загинули водій і пасажир скутера, в який врізався автомобіль ВАЗ-21011. 17-річний водій скутера від отриманих тілесних ушкоджень помер в машині „швидкої допомоги”, 15-річний пасажир скутера загинув на місці події .
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