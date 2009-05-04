Рятувальники вивели з Говерли 24 туристів, які заблукали
05:13, 04 травня 2009Разное
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Дані прес-служби МНС
У суботу близько 17.00 в Івано-Франківській області під час масового сходження на гору Говерла заблукали 24 туристи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пошук людей розпочали троє працівників Закарпатського та п’ятеро - Івано-Франківського гірських пошуково-рятувальних загонів МНС.
О 20.00 мандрівники були знайдені у задовільному стані та виведені до місць відпочинку.
Крім того, о 19.30 2 травня у Міжгірському районі Закарпаття, поблизу села Синевірська Поляна, під час прогулянки заблукав турист, 1986 року народження, з Києва. Пошук чоловіка ведуть троє працівників місцевого гірського пошуково-рятувального пункту МНС.
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