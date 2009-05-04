Рятувальники вивели з Говерли 24 туристів, які заблукали

У суботу близько 17.00 в Івано-Франківській області під час масового сходження на гору Говерла заблукали 24 туристи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пошук людей розпочали троє працівників Закарпатського та п’ятеро - Івано-Франківського гірських пошуково-рятувальних загонів МНС.

О 20.00 мандрівники були знайдені у задовільному стані та виведені до місць відпочинку.

Крім того, о 19.30 2 травня у Міжгірському районі Закарпаття, поблизу села Синевірська Поляна, під час прогулянки заблукав турист, 1986 року народження, з Києва. Пошук чоловіка ведуть троє працівників місцевого гірського пошуково-рятувального пункту МНС.