Відома художниця, напившись вина і рідкого мила, покусала стюардесу

Відома у Великобританії російська художниця Галина Русанова, повертаючись до Лондона з Лос-Анджелеса на літаку компанії United Airlines, влаштувала гармидер. Випивши коктейль з антидепресантів, вина і рідкого мила, вона почала чіплятися до пасажирів, гавкати як собака і нападати на стюардес. В результаті до Британії Русанова так і не дісталася, а вихідні провела в КПЗ міста Бангора, штат Мен, де зробив вимушену посадку авіалайнер, повідомляє Daily Mail.

Перед польотом, щоб подолати страх, 54-річна Галина Русанова наковталася заспокійливих пігулок і запила їх декількома пляшками червоного вина. Після зльоту художниця відправилася в туалет і, як випливає з судових документів, випила там рідкого мила, яке містить трохи алкоголю. Після цього, за словами стюардеси, вона "втратила контроль над собою".

Повернувшись в салон, Галина почала розмахувати руками, як птах, і штовхати крісло сусіда. Її кинулася заспокоювати бортпровідниця. Як пише "Комсомольська правда" Русанова зрозуміла, що в образі "пернатої" їй захиститися не вдасться. Вона швиденько опустилася навкарачки, загавкала по-собачому і вчепилася зубами в ногу стюардеси. Врешті-решт некеровану пасажирку вдалося прикувати наручником до крісла.

Русанову висадили в Бангорі і тут же посадили у в`язницю. На допитах ФБР вона сказала: "Це так типово. Іноді я роблю божевільні речі". Вона стверджувала, що боїться польотів і була вимушена прийняти антидепресант і запити його декількома пляшками червоного вина. Після цього вона нічого не пам`ятає.

Русанова 20 років живе в Британії. Її знають як художницю, яка виставлялася в кращих британських галереях, письменницю і актрису, відзначає MIGnews. Її картини продаються по всьому Лондону. А ось в США вона тепер ризикує стати персоною нон грата і надовго втрапити за грати. Вона відмовилася платити заставу і, ймовірно, залишиться у в`язниці до слухання справи.

Якщо Русанову визнають винною в злісному втручанні в дії екіпажа авіалайнера, їй можуть загрожувати 20 років в`язниці і штраф у розмірі 250 тис. доларів.

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