Лобода станцювала на столі для журналістів

Пісню для конкурсу "Єробачення-2009" українській співачці Світлані Лободі допомогла обрати індійська корова. "Я була в Індії, склала там одну пісеньку про любов, наспівувала її, лежачи на пляжі - раптом до мене підійшла корова і лизнула мене. Це священна тварина в Індії, там їх досить багато, і тоді я зрозуміла, що це - хороший знак", - розповіла Лобода.

Пісня спочатку називалася Be my Valentine, але спеціально у зв`язку з світовими економічними проблемами була придумана "антикризова програма", і у пісні з`явилася друга назва - Anticrisis girl ("Антикризова дівчина").

Лобода приготувала для свого номера "чотири складні трюки, зокрема сальто і обертання". Всі вони будуть виконуватися в "пекельній машині", що нагадує циркове "Рейнське колесо", яку привезли напередодні першої репетиції артистки з Гонконгу. "Я - завзятий артист, заради своєї роботи готова на все, але добре, що від первинного задуму, коли я мала спускатися на сцену з великої висоти, довелося відмовитися через відсутність технічної можливості для його втілення", - зізналася співачка, додавши, що "до смерті" боїться висоти.

На першій репетиції артистки були розкриті деталі сценографії її номера: компанію їй складуть дві бек-вокалістки і три напіводягнені танцюристи, яких у фіналі номера чекає незавидна доля. Наспівуючи I`m anticrisis bomb! ("Я-антикризова бомба!"), Лобода всядеться за барабанну установку, яку її партнери тягнутимуть по сцені на канатах. "Ми намагатимемося зробити так, щоб наше шоу увійшло до історії "Євробачення-09", - завірила на прес-конференції співачка.

Співачка заявила, що на конкурс до Москви її команда приїхала не за балами в конкурсній таблиці, а за "серцями глядачів", підтвердивши свої наміри діями, - Лобода станцювала на столі перед журналістами, і двічі виконала уривок з своєї пісні.

Співачка виступить під номером 17 в другому півфіналі "Євробачення-2009", який пройде 14 травня в СК "Олімпійський".

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