МНС наполягає: жертвами пожежі у Дніпропетровську стали не 10, а 9 осіб

Число загиблих під час пожежі в залі гральних автоматів у Дніпропетровську становить 9 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

До лікарень з опіками та отруєнням чадним газом госпіталізовано 11 осіб, додали в МНС.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі у приміщенні залу гральних автоматів сталася пожежа.

На місці трагедії загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

Пізніше прес-служба прокуратури Дніпропетровської області повідомила, що кількість жертв пожежі збільшилася – померла ще одна людина з числа постраждалих.

Разом з тим у прес-службі МНС наполягають, що за офіційними даними кількість загиблих при пожежі становить лише 9 осіб. Зауважимо, що інформацію прес-служби прокуратури Дніпропетровської області у МНС на прохання УНІАН відмовилися ані підтвердити, ані спростувати.