Лобове зіткнення авто на Одещині: четверо загиблих, двоє травмованих

О 02.35 8 травня на Одещині, в селищі Олександрівка Іллічівської міської ради, сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці загинули четверо людей, ще двох - у тяжкому стані госпіталізовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровані 90 автоаварій, в яких загинули 8 людей, і травмовані 123 людини.