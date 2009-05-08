Лобове зіткнення авто на Одещині: четверо загиблих, двоє травмованих
10:13, 08 травня 2009Разное
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Трагедія сталася вночі
О 02.35 8 травня на Одещині, в селищі Олександрівка Іллічівської міської ради, сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці загинули четверо людей, ще двох - у тяжкому стані госпіталізовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території країни зареєстровані 90 автоаварій, в яких загинули 8 людей, і травмовані 123 людини.
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