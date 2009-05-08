МВС вимагає від ФК роз’яснити “фанам” правила поведінки

Міністерство внутрішніх справ України закликає футбольні організації і клуби проводити роз’яснювальну роботу з «фанами» про дотримання громадського порядку під час матчів.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні МВС України до керівництва Федерації футболу України, Професійної футбольної ліги, футбольних клубів, лідерів фан-клубів та рухів.

Міністерство внутрішніх справ зазначає, що органами внутрішніх справ постійно проводиться профілактично-роз’яснювальна робота з фан-клубами та організаторами футбольних матчів щодо дотримання вболівальниками правил поведінки на стадіонах та недопущення порушень громадського порядку, у тому числі пронесення до місць проведення змагань та використання піротехнічних виробів та інших заборонених предметів, які можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень глядачам та працівникам міліції.

Незважаючи на заходи, що вживаються міліцією, під час проведення футбольних матчів мають місце факти вчинення порушень громадського порядку з боку футбольних вболівальників, членів фан-клубів і так званих «ультрас».

У більшості випадків порушення вболівальниками громадського порядку можна було б запобігти, коли б керівництвом ФФУ, Професійної футбольної ліги, футбольних клубів проводилася з ними відповідна профілактична робота, як це робиться в країнах Євросоюзу.

Так, 7 травня 2009 року у м. Донецьку на стадіоні РСК „Олімпійський” напередодні проведення матчу в рамках Кубку УЄФА між командами „Шахтар” (Донецьк) – „Динамо” (Київ) керівництвом Головного управління МВС України в Донецькій області було проведено зустріч з лідерами фан-клубу та «фанами», під час якої їх було попереджено про відповідальність за скоєння протиправних дій під час проведення матчу, а також роз’яснені правила поведінки на стадіонах. Організовано зустріч та супровід приїжджаючих динамівських вболівальників.

Незважаючи на це, при поверхневому огляді вболівальників футбольних команд працівниками міліції було вилучено 175 піротехнічних виробів - димові шашки, фальш-фаєри петарди та інше.

Також під час самого матчу на трибунах стадіону «фани» підпалили місця для сидіння, димові шашки та близько 30 фальш-феєрів.

Тільки завдяки злагодженим діям працівників міліції не було допущено групових порушень громадського порядку та травмування людей.

За вчинення правопорушень було затримано 20 осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності.

Вочевидь, така поведінка була запланована заздалегідь тими, хто був зацікавлений у зриві кубкового матчу УЄФА та підриву іміджу України, яка готується до проведення Євро-2012.

Враховуючи викладене, МВС України звертається до керівництва Федерації футболу, Професійної футбольної ліги, футбольних клубів, лідерів фан-клубів та рухів з вимогами проводити ретельну роз’яснювальну роботу з «фанами» для запобігання подібних порушень у майбутньому.

У свою чергу, міліція відповідно до законодавства буде адекватно реагувати на порушення громадського порядку вболівальниками.