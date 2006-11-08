Вчені у Британії хочуть схрестити людину з коровою

Вчені у Британії подали заявку на ліцензію, яка б давала право створити гібридні зародки з ДНК людини та яйцеклітини корови.

Утворені зародки будуть знищені за кілька днів, а утворені стовбурні клітини використані в дослідженнях для лікування складних хвороб.

Критики твердять, що такі дослідження неетичні і потенційно загрозливі.

Дослідники ж твердять, що таким чином можна здобути цінні стовбурні клітини, яких наразі вдається рідко роздобути із зародків, які залишаються не використаними при лікуванні безплідності людини.

Говорить Лайлі Армстронг з Університету Нюкасл:

"Наприклад, якщо ми зможемо довідатися як отримати зародкові стовбурні клітини з яйцеклітини без використання власне тваринної яйцеклітини, то імовірно ми зможемо колись знайти ліки від хвороби Паркінсона чи деяких форм діабету. Можливо навіть лікувати хвороби старіння, що є такими обтяжливими для суспільства на початку 21-го століття".

ВВС