Чоловік, посварившись із нареченою, стрибнув з даху 9-поверхового будинку

Вчора, 7 листопада, близько 22.00, з даху дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Стуса у місті Червонограді Львівської області стрибнув 27-річний місцевий житель, який від отриманих травм помер до приїзду медиків.

Як поінформував УНІАН оперативний черговий Червоноградського міськвідділу внутрішніх справ, з’ясувалося, що до цього вчинку загиблого спонукала сварка з дівчиною, з якій він мав намір одружитися.