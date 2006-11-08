Чоловік, посварившись із нареченою, стрибнув з даху 9-поверхового будинку
16:58, 08 листопада 2006Разное
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Помер до приїзду швидкої
Вчора, 7 листопада, близько 22.00, з даху дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Стуса у місті Червонограді Львівської області стрибнув 27-річний місцевий житель, який від отриманих травм помер до приїзду медиків.
Як поінформував УНІАН оперативний черговий Червоноградського міськвідділу внутрішніх справ, з’ясувалося, що до цього вчинку загиблого спонукала сварка з дівчиною, з якій він мав намір одружитися.
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