Україна поверне Австрії помилково прислані золоті заготовки для монет

Монетний двір Австрії помилково відправив на адресу Банкнотно-монетного двору Національного банку України на 50 золотих заготовок для монет більше, ніж було заявлено.

Про це йдеться у спільній заяві Нацбанку і Державної митної служби України, розміщеній на офіційному сайті НБУ.

Згідно з текстом заяви, під час здійснення митних процедур було виявлено невідповідність заявленої до оформлення кількості золотих заготовок для монет. Зокрема, було виявлено 50 незаявлених заготовок.

“Як з`ясувалося, вантажовідправник - Австрійський монетний двір, комплектуючи відправлення до України, помилково використав інформацію-заявку іншого контрагента. Причиною цього був виключно людський чинник. Незабаром після відправлення цієї партії товару в Україну недокомплект в іншій партії був виявлений працівниками Австрійського монетного двору, про що був поінформований Нацбанк України офіційним листом. У ньому також містилося прохання якнайшвидше повернути «зайві» заготовки до Австрії», - сказано в заяві.

Відповідно до чинного законодавства, найближчим часом Митна служба України здійснить митне оформлення зайвих золотих заготовок для монет у кількості 50 штук для переміщення на адресу Монетного двору Австрії.

“Інцидент вичерпано до взаємного задоволення сторін”, - наголошується у заяві.