Тимошенко - політик-бульдозер

У риториці політика Ю.В. Тимошенко домінують слова руйнівного характеру - це говорить про наявність могутньої деструктивної енергії. У наявності такої ми змогли переконатися в період її прем`єрства, революційних подій. Дію її на собі відчули не тільки корупція і олігархічно-кланова система, але і економіка, культура, і внутрішня, і зовнішня політика України. Юлія Володимирівна - це політик- бульдозер, здатний зруйнувати будь-яку конструкцію і підготувати майданчик для творення чогось нового.

Некерованість бульдозера обумовлюється високим ступенем образливості Юлії Володимирівни. Тимошенко активний і енергійний політик, прекрасний оратор (найвищих зразків 1917 року), уміє ставити мету і наполегливо її добиватися. Довгий список достоїнств дає їй підставу мати високу зарозумілість і гординю. Це і є її Ахіллесова п`ята. Гординя і зарозумілість засліплюють, не дають можливості бачити і визнавати свої помилки. Як наслідок - розвиток відчуття особистої образи і несправедливості. Ці відчуття і породжують щонайпотужнішу енергію і бажання помститися, розтоптати, довести. Зарозумілість-бажання довести - руйнівна енергія – помилки – образи - зарозумілість і т.д. Це порочне коло Ю.В.Тимошенко, яким з успіхом користуються багато фінансових кланів і далекоглядні політики. Вони застосовують Юлію Володимирівну за призначенням, тобто як бульдозер, усуваючи своїх теперішніх і майбутніх конкурентів. Серед двадцяти двох відсотків, що проголосували за БЮТ, дуже багато людей щиро переживають за головну героїню серіалу під назвою "Доля і поневіряння Ю.В.Тимошенко". Але будь-який серіал набридає, коли сюжет стає передбаченим.

Будемо сподівається, що коли-небудь Юлія Володимирівна розірве "своє порочне коло" і зможе контролювати свою могутню енергію. А зараз НЕГАЙНО ДАЙТЕ ЇЙ КРІСЛО, де її діяльність буде максимально корисна для України, А не ТО...

Р.Б. Слов`янин, м. Харків