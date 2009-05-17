Новий київський притулок для собак має вміщувати хоча б 10 тисяч тварин

Влада Києва терміново вивчатиме питання будівництва другого міського притулку для бездомних тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п`ятницю йшлося на засіданні розширеної колегії КМДА.

На засіданні наголошувалось на необхідності забезпечити безпритульних тварин місцями для постійного проживання або тимчасового утримування після операції зі стерилізації.

Як нагадала перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, зараз діє лише один такий притулок у селі Бородянка. Раніше міська влада вже давала доручення районам столиці організувати міні-притулки у районах, але через міські вибори у 2008 році цього не було здійснено. Натомість у столиці через недовиконання Програми гуманного зменшення кількості безпритульних тварин кількість безпритульних котів і собак зростає значними темпами. Щоб побороти цю проблему, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, перш за все, необхідно забезпечити місто притулками для того, щоб туди направляти тварин після проведених операцій.

Перший заступник глави КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО дав доручення керівництву районів Києва у найкоротші терміни напрацювати програми з урегулювання кількості безпритульних тварин та побудувати міні-притулки. А.ГОЛУБЧЕНКО запропонував районам для фінансування цих заходів залучити кошти інвесторів, громадських організацій та звичайних киян, яких турбує ця проблема.

«Я думаю, якщо конкретно за це взятись, то в районах ці питання можуть бути вирішені до кінця року», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Що стосується нового міського притулку для тварин, то А.ГОЛУБЧЕНКО заявив, що бере на себе зобов’язання «вмовити мера» Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та знайти кошти для цього нового закладу.

Він оцінює будівництво нового притулку у 8-10 млн. грн. А.ГОЛУБЧЕНКО вважає, що без проблем можна внести зміни до бюджету міста на поточний рік і вже цього року забезпечити фінансування проектних робіт, кошти ж на будівництво передбачити у бюджеті наступного року.

За його словами, новий притулок має забезпечувати утримання хоча б 10 тисяч тварин. На його думку, для цього необхідно виділити територію близько 6-8 гектарів. Якщо розглядати межі Києва, то відповідну ділянку, сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, можна підібрати у Деснянському або Дніпровському районах.

А.ГОЛУБЧЕНКО не виключив також, що столична влада може з даного питання звернутись до держадміністрації Київської області.

«Якщо ми цього року питання землі і проекту вирішимо, то наступного року побудуємо», - заявив А.ГОЛУБЧЕНКО і наголосив, що питання не можна відкладати і треба вирішувати негайно.

«Що питання назріло – сто відсотків», - наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.