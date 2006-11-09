Веселун обпалив пряму кишку, запускаючи фейєрверк

Під час традиційного англійського свята, так званої "Ночі Гая Фокса" або "Ночі фейєрверків", 22-річний британець вирішив розважити друзів і запустити в небо піротехнічну ракету з ануса, повідомляє The Times.

Незвичайний запуск компанія знімала на відео. Стоячи рачки, гуморист націлився в небо, після чого його друзяки підпалили гніт і відбігли подалі, як того вимагають правила безпеки.

Фейєрверк вийшов на славу, проте головний його учасник одержав серйозні опіки прямої кишки. Інші довго не могли повірити, що він міг серйозно постраждати, проте, побачивши кров, все ж таки викликали швидку. "Нам усім було дуже смішно, - повідомив один з очевидців. - Коли лікарі приїхали на місце, вони теж посміялися. Ніхто не думав, що це так серйозно".

Зі свого боку, представники Королівського товариства з відвернення нещасних випадків заявили, що здивовані таким випадком, зважаючи на широку інформаційну компанію щодо обережного поводження з піротехнікою. У неофіційній заяві вони наголосили, що запуск фейєрверки з прямої кишки є незперечним порушенням встановлених правил.

Лента.ру