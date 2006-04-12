Мітрофанов вибачився перед Тимошенко за еротичну ”Юлю” (фото)

Депутат Держдуми РФ від фракції ЛДПР Олексій Мітрофанов вибачився перед Юлією Тимошенко за знятий ним минулого літа еротичний фільм "Юля”, де прототипом головної героїні стала лідерка БЮТ, а головного героя - президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"У руслі критики з боку колег по партії та Володимира Жириновського я хочу принести вибачення за еротичний фільм "Юля", знятий мною минулого літа", - цитує Мітрофанова агентство РІА “Новости”.

Виступаючи на пленарному засіданні Держдуми, Мітрофанов повідомив, що найближчим часом в ефірі одного з українських телеканалів особисто принесе вибачення Тимошенко. "Фільм є явним перебором", - визнав депутат, додавши, "те, що планувалося як жарт в інтернеті, мало серйозний політичний резонанс".

26-хвилинний фільм "Юля" знятий за сценарієм Олексія Мітрофанова, який і фінансував проект.

За сюжетом головний герой Міша (актор Ален Мелік-Григорян), схожий на президента Грузії Михайла Саакашвілі, їде на дачу до дівчини Юлі (актриса Олена Бонд, колишня "міс Москва"), яку зробили схожою на тодішнього прем`єра України Юлію Тимошенко. Головні герої кохаються в ліжку, басейні і навіть у вертольоті, причому в деяких сценах бере участь "карлик Вова". Юля постійно випитує у Миші, що йому "сказав Буш".

Лента.ру