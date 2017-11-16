Василь Шкляр презентує у Києві повстанський роман "Троща"

Зустріч пройде 16 листопада о 19:00 у Будинку кіно, Червона зала (вул. Саксаганського, 6), модерує – Іван Леньо (KOZAK SYSTEM). Вхід вільний.

Роман вийшов друком ще наприкінці цього літа у видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля», втім до сьогодні користується шаленою популярністю. Продано уже більше 26 000 примірників. У зв’язку з ажіотажем на початку листопада був додрукований третій додатковий наклад книги.

«Троща» — роман про УПА, про перемогу людини над обставинами і над собою. Сам автор каже, що книга написана для того, аби показати світові, що українці не змирилися з режимом, і продовжують боротьбу, як і раніше.

Про автора:

Василь Шкляр — один із найвідоміших сучасних вітчизняних письменників, «батько українського бестселера», автор роману «Ключ», який приніс йому кілька престижних літературних премій, серед яких Гран-прі конкурсу гостросюжетного роману «Золотий бабай», премії столичних журналів «Сучасність» та «Олігарх», премію міжнародного конвенту фантастів «Спіраль століть». Лауреат Шевченківської премії у 2011, тільки от отримати премію з рук тодішньої влади письменник відмовився. Книги Василя Шкляра перекладено англійською, болгарською, вірменською, шведською, словацькою, російською мовами.