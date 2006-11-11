У Запоріжжі зробив вимушену посадку рейс Київ-Анкара

У Запоріжжі зробив вимушену посадку пасажирський літак Ан-140, що прямував із Києва до Анкари.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, «літак Ан-140, на борту якого було 27 пасажирів і 7 членів екіпажа, зробив вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» сьогодні о 12.56.

«Причиною незапланованої посадки стала невпевнена робота одного з двигунів авіалайнера», сказали в МНС.

До місця вимушеної посадки на території держпідприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» виїжджали бригади швидкої допомоги і пожежники. Проте допомога представників даних підрозділів не знадобилася: літак зробив посадку вдало. Що стало причиною збоїв у роботі двигунів, зараз з`ясовують фахівці, зазначили в МНС.

За даними МНС, всі пасажири о 14.53 вилетіли до Анкари літаком Ан-27, що також належить компанії «Мотор-Січ».