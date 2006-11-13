Співробітники СБУ затримали телефонного терориста

Співробітники Управління Служби безпеки України у Харківській області затримали чоловіка, який у неділю ввечері анонімно зателефонував до міліції і повідомив, що на борту літака “Харків-Стамбул”, який уже знявся у повітря, начебто знаходиться міна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі облуправління СБУ, анонімний дзвінок про замінування літака, що вилетів з аеропорту «Харків», на телефон чергового оператора служби “02” надійшов 12 листопада о 21.05.

На момент дзвінка авіалайнер знаходився у повітрі на відстані близько 100 км від Харкова. Керівництвом управління польотів було прийнято рішення про повернення літака до Харківського аеропорту, де після приземлення одразу було здійснено евакуацію 103 пасажирів.

В результаті обстеження салону літака, його зовнішніх люків та багажу пасажирів, яке провели оперативно-слідчі групи СБУ та міліції, фахівці МНС та вибухово-технічної служби, вибухових речовин і саморобних вибухових пристроїв виявлено не було.

Спецслужби встановили, що на вказаний рейс не встигли дві особи, можливо, причетні до анонімних погроз, а також громадянин України, який їх супроводжував.

Співробітниками Управління СБУ встановлено безпосереднього виконавця анонімного дзвінка. Вирішується питання про порушення органами МВС кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).